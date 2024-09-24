لطلاب جامعة الأزهر الجدد، تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات

ينتظر طلاب جامعة الأزهر الجدد بداية العام الدراسي في كليات الجامعة، والمقرر له السبت القادم من أجل تقديم أوراقهم في الكليات التي تم ترشيحهم إليها عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الأزهر

ويوضح “فيتو” لطلاب الثانوية الأزهرية الأوراق المطلوبة من أجل التقديم في كليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد والتي جاءت كالتالي:

1. أصل شهادة الثانوية الأزهرية 2024م + صورة منها.

2. أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر + صورة منها.

3. أصل خطاب التنسيق المرشح على أساسه الطالب للكلية

(بطاقة الترشيح) + عدد 3 صور منه يطبع من الانترنت)

4. طلب الالتحاق + 3 صور منه يطبع من الانترنت.

5. نموذج 2 جند + نموذج 6 جند (أو 7 جند من القسم أو المركز

التابع له الطالب).

6. عدد 6 صورة 4 6 ( مكتوب عليها اسم الطالب من الخلف).

7. عدد (3) صور من بطاقة الرقم القومي.

8. إيصال سداد رسوم القيد للطلاب الجدد المصريين وقدرها (586.35) جنيه مصري لا غير في فوري (على الرقم (645) وإيصال سداد رسوم القيد للطلاب الجدد الوافدين في فوري (على الرقم (645) وإيصال سداد رسوم القيد للطلاب الجدد الوافدين