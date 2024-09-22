رئيس جامعة الأزهر يعلن موعد تعديل الرغبات والمتخلفين لطلاب الثانوية الأزهرية

أعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر فتح باب تعديل الرغبات والمتخلفين عن التقديم لطلاب الثانوية الأزهرية بداية من غدٍ الاثنين حتى يوم الأربعاء المقبل ٢٥ - ٩ - ٢٠٢٤.

وأشار إلى أنه على الطلاب الناجحين تسديد الرسوم عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني.

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة انتهت من التجهيزات الخاصة باستقبال المدن الجامعية للطلاب في العام الدراسي الجديد.

وأوضح أنه تم إضافة السكن المتميز رغبة في تقديم خدمة خاصة للطلاب.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية 2024 الاستعلام عن نتائج التنسيق عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

1. زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الدخول على هذا الرابط «اضغط هنــــــــــــــا».

2. اختيار قسم خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

3. إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

4. الضغط على زر 'عرض النتيجة' للحصول على نتيجة التنسيق.

بهذه الخطوات، سيتمكن الطلاب من معرفة الكلية أو المعهد الذي تم قبولهم فيه.