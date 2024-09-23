تنسيق جامعة الأزهر 2024، اليوم فتح باب تعديل الرغبات والمتخلفين عن التقديم
تنسيق جامعة الأزهر 2024، يبدأ طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم الإثنين تسجيل رغبات الالتحاق بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025، بجانب تسجيل رغبات الطلاب المتخلفين عن تنسيق المرحلة الأولى، حتى الأربعاء المقبل.
نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024
وكان الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر أعلن نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2024- 2025م مقدمًا التهنئة للطلاب الجدد والشكر لوزير الاتصالات ونوابه، وللقائمين على مكتب التنسيق بجامعة الأزهر.
وأشار إلى أنه تم توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ ( 91341) طالبا، تقدم منهم للتنسيق ( 77065) طالب وطالبة
وأوضح أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة (618) درجة بنسبة 95.08%، كليات طب بنات وبنين دمياط (613) درجة بنسبة 94.31%، كليات طب بنين وبنات أسيوط (609) درجة بنسبة 93.69%، وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (599) درجة بنسبة 92.15 %، كليات طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (607) بنسبة 93.38% وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة (582) درجة بنسبة 89.54 %، وهندسة بنين قنا (576) درجة بنسبة 88.62 %.
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