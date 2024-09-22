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لطلاب الثانوية الأزهرية، رابط نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024

نتيجة تنسيق جامعة
نتيجة تنسيق جامعة الأزهر، فيتو
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تنسيق جامعة الأزهر 2024، تعقد جامعة الأزهر اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة تنسيق القبول بالكليات للعام الدراسى 2024-2025، وذلك بمقر مجلس الجامعة.

 

تنسيق جامعة الأزهر 2024

 وانتهت يوم الإثنين الماضى تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بجامعة الأزهر، وأوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للتنسيق وسجلوا رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني ببوابة مصر الرقمية ما يقرب من 77 ألف طالبٍ وطالبةٍ.

 

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

سيتمكن طلاب الثانوية الأزهرية 2024 من الاستعلام عن نتائجهم فور الإعلان عنها عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

1. زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الدخول على هذا الرابط «اضغط هنــــــــــــــا».

2. اختيار قسم خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

3. إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

4. الضغط على زر 'عرض النتيجة' للحصول على نتيجة التنسيق.

بهذه الخطوات، سيتمكن الطلاب من معرفة الكلية أو المعهد الذي تم قبولهم فيه.

 

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024

وبدأ العمل بمكاتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر بداية من يوم السبت 7 من سبتمبر وحتى يوم الخميس 21 من سبتمبر 2024م، قبل أن يصدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء العمل بمكتب تنسيق القبول للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية للعام (2023م) بداية من يوم الإثنين الماضي ولمدة أسبوع.

وبعث مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني برسالة طمأنة لأبنائه الطلاب الذين قدموا تظلمات في نتائج بعض المواد إلى قطاع المعاهد الأزهرية بأن أي طالب سوف يحصل على درجات في أي مادة سوف يتم إضافتها إلى مجموعه الكلي، ومن ثم يتم تنسيق الطالب وفقًا لزيادة الدرجات التي يحصل عليها.

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مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر اليوم

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تنسيق جامعة الأزهر 2024، موعد إعلان نتيجة التنسيق لطلاب الثانوية الأزهرية

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