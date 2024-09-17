الرقابة على الصادرات: 310 معامل فحص للاختبارات الكيميائية لمطابقتها للمواصفات العالمية

أكد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، أن الهيئة تمتلك نحو 310 معامل للفحص للاختبارات الكيميائية والعالمية لمطابقتها للمواصفات العالمية، فضلا عن تقديم الدعم الفني للمنتجين والمصنعين وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

واكد النجار أن أبرز إنجازات الهيئة تتمثل في تطوير منظومة الفحص من خلال إنشاء معامل متطورة بأحدث الأساليب العالمية، فضلا عن تقديم الدعم الفني للمنتجين والمصنعين وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الذى تنظمه الهيئة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD، تحت عنوان "تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير" وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، وعدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية.

وأشار إلى أنه ضمن مهامها اصدار السجلات التجارية ورقابة السلع بأحدث التقنيات، واصدار شهادات المنشأ للصادرات المصرية، موضحا أن الهيئة تمتلك 20 مقرا في مختلف المحافظات مصر، وتعمل على توظيف خدمات الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطورات العالمية.