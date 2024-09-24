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أسرة تصطحب طفلها الصغير إلى المدرسة بالطبل والمزمار البلدي (فيديو)

طفل يذهب لمدرسته
طفل يذهب لمدرسته بالطبل والمزمار البلدي، فيتو

العام الدراسي الجديد، تداول نشطاء مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو صغير في أول يوم في ذهابه للمدرسة، حيث فضل أهل الطفل اصطحابة للمدرسة بالطبل والمزمار البلدي، حيث وصف الفيديو بأنه "غريب"

طفل يذهب لمدرسته بالطبل والمزمار البلدي


ويظهر الفيديو الطفل الصغير، أثناء ذهابه في أول يوم له بالمدرسة، حيث قام أهل الطفل بتوصيله في أول يوم للمدرسة بمصاحبة فرقة من الطبل والمزمار البلدي، التي أخذت تعزف للطفل، وقام الطفل بالرقص على أنغام الطبل والمزمار حتي وصوله للمدرسة.

 


أثار، مقطع فيديو ذهاب الطفل بمصاحبة الطبل والمزمار البلدي، ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف البعض الفيديو بأنه من غرائب عملية دخول الأطفال للمدارس هذه الأيام، في حين وصف آخرون المقطع بأنه مبهج.


قالت الناشطة خالتو الكاريزماتك: "في طفل في القناطر الخيرية أهله وصلوه أول يوم في المدرسة بالطبل والمزمار الصعيدي"

بداية العام الدراسي الجديد


وسخرت أمينة عزيز قائلة: " ممكن رقم الفرقه عشان بنتي الصغيره كرهت المدرسه من اول اسبوع"
أما الناشطة شمس فقالت: "رائعين.. سيظل الطفل يتذكر هذا اليوم ولن ينساه"

بالطبل والمزمار البلدي طفل صغير يذهب لمدرسته، فيتو


وعلق الناشط مؤمن محمود فقال: "ناس غلابة ربنا يفرحهم ويقويهم"
الجدير بالذكر أن العام الدراسى الجديد بدأ في المدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربى والقوميات هذا الأسبوع، وينتهي يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالى 35 أسبوعًا، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في 11 يناير 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025،    ويكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24 مايو 2025، وبالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 1 مايو 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025. 
 

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