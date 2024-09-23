10 صور ترصد انتظام طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالشرقية

الفصل الدراسي الأول بالشرقية، شهدت مدارس محافظة الشرقية، اليوم الاثنين، انتظامًا كاملًا للتلاميذ والطلاب، بمختلف المراحل التعليمية على مستوى المحافظة، في ثالث أيام الفصل الدراسي الأول.

مدارس الشرقية كاملة العدد

وأكد المهندس علي عبد الرؤوف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن جميع مدارس الشرقية استقبلت الطلاب في العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى وصول الكتب المدرسية إلى المدارس، ليتم تسليمها إلى الطلاب خلال الأسبوع الأول من الدراسة.

انتظام طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالشرقية في العام الدراسي الجديد،فيتو

انتظام طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالشرقية في العام الدراسي الجديد،فيتو1

استعدادات تعليم الشرقية للترم الأول

وكشف وكيل أول وزارة التربية والتعليم استعدادات مدارس الشرقية لبدء الدراسة بالانتهاء من التجهيزات المدرسية ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة المهنية والتدريب على خطط الحماية والإخلاء للطلاب والمدرسين في حالة حدوث أي كوارث والتنسيق مع رؤساء المدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة والرجوع إلى الجهات المختصة فور استشعار أي خطر يهدد أمن وسلامة الطلاب والعاملين في المنظومة التعليمية.

انتظام طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالشرقية في العام الدراسي الجديد،فيتو2

انتظام طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالشرقية في العام الدراسي الجديد،فيتو3

العام الدراسي الجديد في المعاهد الأزهرية

واستقبلت المعاهد الأزهرية بالشرقية التي تعمل بنظام الفترتين، اليوم الاثنين، طلابها في ثاني أيام العام الدراسي الجديد 2024 - 2025.

ومن جانبه، أنهى قطاع المعاهد الأزهرية استعداداته من أجل استقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

كان الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اجتمع في وقت سابق بشيوخ المعاهد الجدد بمنطقة الأقصر الأزهرية، وذلك في إطار جولاته التفقدية لمتابعة استعدادات المعاهد لاستقبال العام الدراسي الجديد.

انتظام طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالشرقية في العام الدراسي الجديد،فيتو4

انتظام طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالشرقية في العام الدراسي الجديد،فيتو5

تعليمات العام الدراسي الجديد في المعاهد الأزهرية

وخلال اللقاء، شدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة الإسراع في تجهيز المعاهد لاستقبال الطلاب، مع التركيز على توفير بيئة تعليمية مريحة من حيث جاهزية الفصول ونظافتها، حفاظًا على سلامة الطلاب.

انتظام طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالشرقية في العام الدراسي الجديد،فيتو6

انتظام طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالشرقية في العام الدراسي الجديد،فيتو7

انتظام طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالشرقية في العام الدراسي الجديد،فيتو8

انتظام طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالشرقية في العام الدراسي الجديد،فيتو9

كما أكد أهمية متابعة وصول الكتب الدراسية وتسليمها للطلاب بشكل فوري، مع الالتزام الكامل بتعليمات القطاع بشأن بدء العام الدراسي الجديد وإتمام كافة الاستعدادات المطلوبة، معربًا عن أمله في أن يكون العام الدراسي الجديد ناجحًا ومثمرًا، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق.