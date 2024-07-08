محافظ أسيوط يناقش معدلات إنجاز مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اجتماع مناقشة آخر المستجدات ومعدلات إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتيها والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

تنفذ المبادرة بــ 149 قرية و894 تابعًا في 7 مراكز على مستوى المحافظة بتكلفة اجمالية بلغت 44 مليار جنيه حتى الآن والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظ وسوزان محمد راضى مدير وحدة تطوير الريف المصرى بالمحافظة ومسئولي كافة القطاعات بالمحافظة.

مناقشة آليات التغلب على التحديات وتذليل العقبات



حيث استعرض المحافظ – خلال الاجتماع - نسب الإنجاز ومراحل العمل في كل مشروع من المشروعات التي تتم على أرض المحافظة،ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومناقشة آليات التغلب على التحديات وتذليل العقبات التي تواجهها بصفة فورية لنهو الأعمال وتسليم المشروعات لتشغيلها.

تسريع وتيرة العمل لنهو الأعمال وفقًا للجدول الزمني المقرر



وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات والعمل على تسريع وتيرة العمل لنهو الأعمال وفقًا للجدول الزمني المقرر والتوقيتات المحددة، وتسليم المشروعات التى تم نهوها الى جهات الولاية لسرعة التشغيل تلبية لاحتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جولات ميدانية لمتابعة المشروعات بالقرى والمراكز

ولفت محافظ أسيوط إلى نزوله إلى أرض الواقع من خلال جولات ميدانية لمتابعة تلك المشروعات بالقرى والمراكز والتي سوف تحدث نقلة نوعية في حياة المواطنين القرى بتوفير كافة الخدمات لهم وتحقيق تنمية مستدامة على أرض المحافظة،مشددًا على رفع مستوى النظافة والاهتمام بالإنارة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة وتحقق مستوى الرضا المأمول وتحقيق التنمية بالمحافظة.



يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بأسيوط يستهدف بمرحلته الأولى 7 مراكز بإجمالي 149 قرية و894 تابع وتم ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه حتى الآن ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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