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تعيين الدكتورة هدى مخلوف وكيلًا لكلية الطب لشئون خدمة المجتمع بجامعة أسيوط

جامعة أسيوط فيتو
جامعة أسيوط فيتو

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قرارًا؛ بتعيين الدكتورة هدى أحمد علي حسن مخلوف، الأستاذ بقسم الأمراض الصدرية، بكلية الطب، بالجامعة؛ وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وهنأ رئيس جامعة أسيوط؛ الدكتورة هدى مخلوف علي توليها لهذا المنصب الجديد، متمنيًا لها دوام التوفيق، والسداد، والمضي قدمًا؛ لاستكمال تحقيق المزيد من الإنجازات العلمية، والمشاركات المجتمعية، داخل كلية الطب، وموجهًا بمواصلة الجهد، والعمل؛ من أجل رفع كفاءة الخدمات المقدمة، وإضافة المزيد من الانفرادات النوعية، وأعمال التطوير في سبيل النهوض بالخدمة الصحية للمرضى من مختلف محافظات صعيد مصر، وتحقيق ما تتطلع إليه الكلية من تقدم علمي، وبحثي، وخدمي متلاحق.

 

السيرة الذاتية للدكتورة هدي مخلوف 

يُذكر أن الدكتورة هدي مخلوف؛ تخرجت من كلية الطب -جامعة أسيوط- عام ١٩٩٢، وحصلت على درجة الماجستير في الأمراض الصدرية والتدرن، من كلية الطب عام ١٩٩٨، ثم درجة الدكتوراة من كلية الطب في التخصص ذاته، عام ٢٠٠٤. 

وشغلت الدكتورة هدي مخلوف؛ عددًا من المناصب الإدارية داخل كلية الطب بالجامعة، من بينها: نائب لمدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد خلال الفترة من ٢٠١١: ٢٠١٥، ثم مدير لوحدة ضمان الجودة والاعتماد منذ عام ٢٠١٨ وحتي الآن، ونائب لمدير مركز تطوير التعليم منذ ٢٠١٨ وحتي الآن. 

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كما حظيت دكتورة هدي مخلوف بعضوية الكثير من الجمعيات العلمية المعنية بالأمراض الصدرية، ومنها: الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، والجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية، والجمعية الأوروبية لأمراض الصدر، وجمعية أسيوط لأمراض الصدر والتدخين، وكذلك جمعية الطب التكاملي واضطرابات النوم، وجمعية جنوب الوادي لأمراض الصدر والحساسية، هذا فضلًا عن مشاركاتها العلمية المتميزة في الكثير من المحافل الطبية، محليًا، وإقليميًا

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