محافظ أسيوط يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرية الواسطى

تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لبعض مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح، للوقوف على سير الأعمال وتوصيل المرافق للمشروعات.

رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والنائب أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز الفتح ويسري عمران مدير المتابعة الميدانية.

محافظ أسيوط يتفقد مركز صحة الأسرة والطفل



حيث تفقد المحافظ، مركز صحة الأسرة والطفل والذي تم نهو كافة الأعمال به وجاري إتخاذ إجراءات تسليمه كما تفقد أقسام مركز تنمية الأسرة والطفل التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، ومدرسة عمر طه للتعليم الأساسي والتي تم انشائها وتشغيلها لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، ووحدة الاسعاف بقرية الواسطى ومركز الخدمات المتكاملة للتضامن الاجتماعي والذي يضم جميع الخدمات التي تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي للمواطنين من "حضانة أطفال ورعاية أطفال وذوي همم وحجرات تدريب وورش عمل" وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية وخاصة كبار السن وتوفيرًا للوقت والجهد.

مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة

ويأتي ذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمركز الفتح



كما التقى المحافظ بعض المواطنين، واستمع إلى طلباتهم وشكواهم والمتعلقة بالنظافة ورفع الإشغالات من بعض الشوارع، موجهًا رئيس مركز الفتح بالتنسيق مع مسئولي قطاعات الخدمات بالمركز بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة تسليم تلك المشروعات لجهات الولاية لسرعة تشغيلها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.



جدير الذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا وتم ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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