الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة يحيل المتغيبين في مركز أسرة الفجالة للتحقيق

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو

 أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جولة ميدانية مفاجئة بعدد من مستشفيات محافظة القاهرة، في إطار حرصه الدائم على متابعة سير العمل ميدانيًا والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن جولة الوزير تضمنت مستشفى «القبطي»، حيث تفقد أقسام الطوارىء، والعيادات الخارجية بكافة تخصصاتها، والصيدلية، ومخازن الأدوية والمستلزمات، وأماكن انتظار المرضى، كما تفقد القسم الداخلي، والرعاية المركزة للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، وتأكد من توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات.

 

الوزير وجه بضرورة عمل الصيانة لبعض الأجهزة

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد غرفة حجز التذاكر، وتابع أعداد الزيارات اليومية للعيادات، كما اطلع على ملفات المرضى بمكتب الدخول، والخدمات المقدمة في قسم الطوارئ والمعدل الزمني بين وصول الحالة وبدء تلقيها الخدمة، كما قام بالمرور على غرفة الملاحظة بقسم الطوارئ، ولاحظ وجود مريضة مصابة في حادث، وتابع تقديم الخدمة الطبية الكاملة للمريضة، واطمئن على حالتها الصحية، كما تفقد أعمال الإنشاء والتطوير الجارية بالمستشفى، للوقوف على معدلات الإنجاز، مشددًا على سرعة الانتهاء من تطوير المبنى وتجهيزه ودخوله الخدمة الطبية وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه بضرورة عمل الصيانة لبعض الأجهزة، والاهتمام بإجراء الصيانة الدورية في مواعيدها المقررة، كما تفقد جهاز الأشعة، ووجه بإصلاحه في أسرع وقت، مضيفا أن الوزير تفقد الصيدلية وتابع توافر الأدوية والبدائل المتاحة، ووجه بتشكيل لجنة لجرد ومراجعة جميع أصناف الأدوية والمستلزمات، كما حرص الوزير على الاستماع إلى أراء المرضى ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تابع جولته المفاجئة بزيارة مكتب صحة الأسرة بمنطقة الفجالة، حيث تفقد جميع الأقسام، وغرفة التذاكر واطلع على ملفات المترددين على مكتب الصحة، كما تفقد مخزن الأدوية والصيدلية، واطلع على معدلات صرف الألبان والمخزون للتأكد من مدى توافر جميع الألبان، كما تأكد من ميكنة جميع الخدمات بالمكتب.

 

تحويل المتغيبين عن العمل إلى التحقيق

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على دفاتر الحضور والانصراف، ووجه بتحويل المتغيبين عن العمل إلى التحقيق، مشددا على الالتزام بمواعيد العمل والحضور والانصراف للفريق الطبي والإداري، كما استمع إلى شكوى أحد المرضى، ووجه بالتنسيق الفوري مع مستشفى أحمد ماهر لتلقي الخدمة الطبية والمتابعة، كما تفقد عيادة تنظيم الأسرة واطلع على ملفات المرضى، التي كشفت ضعف الإقبال، إلى جانب تهالك الفرش الطبي وغير الطبي للعيادات.

 

"جودة الصحة" تتفقد وحدتي "ونا القس" و"قمن العروس" ببني سويف

الوضع كارثى، تصريح خطير لوزير الصحة اللبنانى

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اختتم جولته بتفقد عيادات المبادرات، واطلع على ملفات المترددين والخدمة المقدمة، وتابع في تجربة عملية، مدى سرعة استجابة الفرق الطبية داخل عيادة المبادرات، وأكد على متابعة الحالة من وقت تلقي الخدمة أول مرة، والمتابعة والاتصال بالحالات، كما تفقد عيادة الأسنان واطلع على عدد المترددين، وتأكد من توفير جميع المستلزمات، مشددا على إتباع معايير مكافحة العدوى والجودة.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الخدمات الطبية المقدمة للمرضى الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان لوزارة الصحة والسكان محافظة القاهرة منطقة الفجالة وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

"جودة الصحة" تتفقد وحدتي "ونا القس" و"قمن العروس" ببني سويف

وزير الصحة يكشف السبب الرئيسي للإصابة بالنزلات المعوية في أسوان (فيديو وصور)

وزيرا الصحة والإسكان يكشفان سر الإصابة بالنزلات المعوية في أسوان.. بكتيريا الإيكولاي «المتهم الأول».. وانخفاض الإصابات خلال أسبوع (فيديو)

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء قبل تحصيل فواتير استهلاك سبتمبر

سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 (تحديث لحظى)

بكتيريا الإيكولاي.. حقيقة المرض الغامض بين أهالي أسوان (فيديو جراف)

2630 دولارا للأونصة، مفاجأة مؤشر الذهب في التداولات العالمية

ماذا فعل موظف بمدرسة السعيدية مع طالب بسبب قصة شعره؟ (فيديو)

وزير الصحة يحيل المتغيبين في مركز أسرة الفجالة للتحقيق

سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح اليوم الثلاثاء بعد الارتفاعات الأخيرة

آخر مستجدات سيارة الإنتاج الحربي بديل التوك توك الجديدة

منوعات

المزيد

الجنون لم يحمه من العقاب، ولاية أمريكية تدين مسلحا قتل 10 أشخاص

حفلة تحرش بفتاة مغربية، قصة فيديو أثار عاصفة غضب في طنجة

دولة آسيوية تسجل أول حالة إصابة بمرض جدري القردة

قرويون يربطون ثعبانًا ساما ويحرقونه حيًا في الهند،اكتشف السبب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في الأسواق

ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 24- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بكتيريا الإيكولاي.. حقيقة المرض الغامض بين أهالي أسوان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية مطاردة الثعلب في المنام وعلاقتها بوجود مشكلات عائلية

شباب حول الرسول، أسيد بن حضير "أوتي مزمارا من مزامير آل داوُد"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 24-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية