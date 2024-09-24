الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

الوضع كارثى، تصريح خطير لوزير الصحة اللبنانى

وزير الصحة اللبناني،
وزير الصحة اللبناني، فيتو

أكد وزير الصحة اللبناني  فراس أبيض أن هناك درجة تنسيق عالية بين المستشفيات والأطباء والممرضين والإسعاف و"يعطيهم ألف عافية"، مشيرا الي ان هناك تركيزا شديدا على الجرحى والشهداء ووضع المستشفيات خصوصًا في الجنوب وبعلبك لأنّ الوضع هناك كارثي.

 الكثير من الإصابات الحرجة

وذكر وزير الصحة اللبناني فراس أبيض لـmtv قائلا: لدينا الكثير من الإصابات الحرجة ولا تمييز بين أحد وقد فعّلنا خطّ وزارة الصحة للنازحين وهو 1878.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، مرحلة جديدة بعدما شنت طائرات جيش الإحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مدار امس الاثنين، على أماكن متفرقة في لبنان، قابلتها عمليات من حزب الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاقه هجوما جويا واسعا على أهداف لحزب الله، وأن عشرات من طائراته الحربية شنت غارات على نحو 1300 هدف لحزب الله في جنوب لبنان والبقاع خلال عدة موجات من القصف.

توسيع العمليات العسكرية في لبنان

وذكرت مراسلة RT أن رسائل تصل إلى هواتف المواطنين اللبنانيين من قبل إسرائيل تنصّ على التالي: "إذا أنت متواجد بمبنى به سلاح لحزب الله، ابتعد عن القرية حتى إشعار آخر".

وتوعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتنفيذ المزيد من الهجمات وتوسيع العمليات العسكرية في لبنان، معتبرا أن ما تقوم به إسرائيل هو "تغيير موازين القوى".

وحذر نتنياهو الإسرائيليين من "أننا نقف أمام أيام صعبة وطويلة" وطلب من الجميع "الانصياع لتنبيهات الجبهة الشعبية" مشددا على ضرورة "الوقوف سويا حتى النصر".

إجراء عاجل من مستشفيات لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي

بيان عاجل لوزراء الخارجية العرب بشأن لبنان

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