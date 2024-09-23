وزير الصحة يكشف السبب الرئيسي للإصابة بالنزلات المعوية في أسوان (فيديو وصور)

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان إنه تم تشكيل فريق عمل بالتعاون مع وزارة الإسكان وشركة مياه الشرب ومحافظة أسوان للوقوف على أسباب النزلات المعوية، وتم تنفيذ قوافل علاجية لمنطقتي أبو الريش ودراو مزودة بكل الأدوية والمستلزمات الطبية.



سلامة مياه الشرب

وأكد الوزير أنه تم التأكد من سلامة مياه الشرب في جميع محطات المياه بأسوان من خلال أخذ عينات من عدد من المحطات لفحصها، مشيرا إلى أن هناك نظام لحوكمة مياه النيل تشترك فيه أكثر من وزارة، إضافة إلى وجود منظومة معقدة للاطمئنان على صلاحية مياه الشرب في الظروف العادية.



وشدد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع يوميا الوضع في محافظة أسوان، والدولة لا تخفي أي شيء في تعاملها مع الحالات المرضية في أسوان، حيث تحدث رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، وتحدثت أنا في مؤتمر صحفي، وتم عمل 11 مداخلة تلفزيونية، وإصدار 23 بيانا صحفيا، إلى جانب نشر فيديوهات وإنفوجرافات للتوعية بالأزمة.



وأكد أن السبب الرئيسي للإصابة بالنزلات المعوية في أسوان بكتيريا تسمى «الإيكولاي» وهي عدوى بكتيرية قولونية، وتلك السلاسة من الميكروبات تنتقل نتيجة اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي، وفي بعض الأحيان تسبب مرضا شديدًا خصوصا للمصابين بضعف المناعة وتؤدي لتقلصات شديدة في المعدة وإسهال وقيء.

أشار إلى أن الأعراض تتراوح من يوم لـ5 أيام، ويمكن أن تنتقل العدوى بين الأشخاص، ولذلك ينصح بضرورة الالتزام بقواعد النظافة الشخصية للوقاية من العدوى بالبكتيريا، مشددا على أن الأزمة ستنتهي بالكامل خلال 7 أيام.



ومن جهته قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن هناك 108 محطات مياه لخدمة محافظة أسوان، مضيفا أن المياه في المحافظة مطابقة للمواصفات والمعايير بشكل كامل، وتم تشكيل فرق عمل ميدانية لمتابعة الأوضاع في أسوان كما تم فحص الشبكات الداخلية بالمنازل المنفذة بمعرفة الأهالى، وتم رصد بعض الأمور غير المطابقة للمواصفات، ومع ذلك قامت مجموعات العمل بتأمين هذه الوصلات بالكامل سواءً لمياه الشرب أو الصرف الصحى.، كما أن هناك متابعة دورية للاطمئنان على جودة مياه الشرب بأسوان.



وأضاف المهندس شريف الشربيني، أن الصرف الصحي وصل إلى 92 % من قرى أسوان، مؤكدا أنه يتم بشكل دائم تحليل عينات عشوائية من مياه الشرب على مستوى الجمهورية.



ومن جانبه وجه اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن الحالات المرضية، معربا عن شكره لحضور قريتي أبو الريش وضراو لتوضيح الحقيقة للعالم أجمع، مؤكدًا أن المحافظة تعرضت لكم كبير من الشائعات، مضيفا أن المحافظة تجهز للاحتفال ببدء الموسم السياحي الشتوي ولم يتم إلغاء فوج واحد.

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