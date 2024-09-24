الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

القسام: استشهاد حسين النادر إثر عملية اغتيال صهيونية خلال العدوان على لبنان

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

الحرب فى لبنان ، نعت "كتائب القسام - لبنان"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، القائد الميداني حسين محمود النادر الذي لقي حتفه إثر عملية اغتيال إسرائيلية في لبنان.

وقالت القسام في بيان: "بأسمى آيات الفخر والشموخ والثقة بنصر الله القريب، تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية فارسًا من فرسانها الميامين القائد الميداني القسامي حسين محمود النادر "أبو صالح" (من جديدة مرجعيون - جنوب لبنان)".

وأضاف البيان: "ارتقى شهيدًا ضمن معركة طوفان الأقصى، يوم الإثنين 23 سبتمبر 2024، إثر عملية اغتيال نفذتها طائرات الغدر الصهيونية خلال العدوان الغاشم على لبنان الشقيق".

وشددت "القسام" على "أننا إذ نزف شهيدنا البطل لنعاهد الله تعالى ثم نعاهد شعبنا وأمتنا على مواصلة طريق المقاومة، وستبقى دماء الشهداء نبراسًا ينير لنا طريق التحرير ولعنات تلاحق هذا الكيان الهش حتى كنسه عن أرضنا ومقدساتنا بإذن الله تعالى".

وارتفعت حدة وتيرة القصف الإسرائيلي أمس الإثنين، على لبنان، حيث نفذت الطائرات الإسرائيلية أكثر من 200 غارة على بلدات جنوبية، كما طال القصف منطقة البقاع بالإضافة إلى مدينة جبيل وذلك للمرة الأولى.

 

أيام صعبة وطويلة

وتوعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتنفيذ المزيد من الهجمات وتوسيع العمليات العسكرية في لبنان، معتبرًا أن ما تقوم به إسرائيل هو "تغيير موازين القوى".

وحذر نتنياهو الإسرائيليين من "أننا نقف أمام أيام صعبة وطويلة" وطلب من الجميع "الانصياع لتنبيهات الجبهة الشعبية" مشددًا على ضرورة "الوقوف معًا حتى النصر".

وتأتي هذه التصريحات بينما قتل أكثر من 490 شخصًا وأصيب ما يزيد على 1645 آخرين بينهم أطفال ونساء ومسعفون، جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة وغير المسبوقة على بلدات وقرى جنوب وشرق لبنان، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية.

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الحرب فى لبنان حماس كتائب الشهيد عز الدين القسام حسين محمود النادر أبو صالح

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