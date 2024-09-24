محافظ الجيزة يتفقد سير العملية التعليمية والأنشطة الطلابية بمدرسة السعيدية (صور)
أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة تفقدية شاملة لمدرسة السعيدية الثانوية بنين، حيث اطلع على سير العملية التعليمية والأنشطة الطلابية المختلفة.
وخلال الجولة، تجول المحافظ في مختلف مرافق المدرسة، بدءًا من الفصول الدراسية وحتى المختبرات والمعامل، متفقدًا الكفاءة التعليمية والبيئة المدرسية.
كما التقى المحافظ بالطلاب والمعلمين، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول تطوير العملية التعليمية.
وأشاد المحافظ بمستوى التعليم في المدرسة، مؤكدًا أهمية دور المعلمين في بناء أجيال المستقبل، كما حث الطلاب على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد لتحقيق التفوق والنجاح.
وقال محافظ الجيزة خلال جولته التفقدية: "يسعدني أن أكون بينكم اليوم في هذه المدرسة العريقة، والتي تتمتع بتاريخ حافل بالإنجازات، إنني فخور بما شاهدته من مستوى رفيع في التعليم والأنشطة الطلابية، وأؤكد لكم أننا سنعمل جاهدين لتوفير كل ما يلزم لتطوير العملية التعليمية في جميع مدارس المحافظة".
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