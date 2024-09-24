أهلًا بالنشاط، مدرسة السعيدية تبدأ يومها بتمارين رياضية مكثفة للطلاب (فيديو)

شهدت مدرسة السعيدية بمحافظة الجيزة صباحًا نشاطًا رياضيًا حماسيًا، حيث قام فريق التربية الرياضية بتنظيم مجموعة متنوعة من التمارين التي استمرت لمدة نصف ساعة.

وشارك في هذا النشاط عدد كبير من الطلاب من مختلف المراحل الدراسية، معربين عن سعادتهم بهذه البداية النشطة ليومهم الدراسي، وأكد المعلمون أن هذه الأنشطة تساهم في تحسين تركيز الطلاب ورفع روحهم المعنوية.

وقام الطلاب بتنفيذ مجموعة من التمارين الرياضية تحت إشراف معلمي التربية الرياضية، وشملت تمارين الإحماء، وتمارين القوة، وتمارين المرونة، وغيرها من الأنشطة التي تساهم في تطوير اللياقة البدنية الشاملة.

توافد طلاب الثانوية على مدرسة السعيدية قبل زيارة محافظ الجيزة

وشهدت مدرسة السعيدية بمحافظة الجيزة اليوم توافد طلاب الصف الثاني الثانوي، في أول أيام الدراسة لهم، وذلك وفقًا للجدول الزمني الجديد الذي أعلنت عنه مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي المديرية لتخفيف الكثافة الطلابية داخل المدارس خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، وضمان انطلاق العام الدراسي بسلاسة وهدوء.

وقد حرص الطلاب على الالتزام بالمواعيد المحددة في الجدول، والتوجه إلى مدارسهم في الأوقات المخصصة لكل صف دراسي.