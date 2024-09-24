الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أهلًا بالنشاط، مدرسة السعيدية تبدأ يومها بتمارين رياضية مكثفة للطلاب (فيديو)

نشاط رياضي في مدرسة
نشاط رياضي في مدرسة السعيدية، فيتو

شهدت مدرسة السعيدية بمحافظة الجيزة صباحًا نشاطًا رياضيًا حماسيًا، حيث قام فريق التربية الرياضية بتنظيم مجموعة متنوعة من التمارين التي استمرت لمدة نصف ساعة. 

وشارك في هذا النشاط عدد كبير من الطلاب من مختلف المراحل الدراسية، معربين عن سعادتهم بهذه البداية النشطة ليومهم الدراسي، وأكد المعلمون أن هذه الأنشطة تساهم في تحسين تركيز الطلاب ورفع روحهم المعنوية.

وقام الطلاب بتنفيذ مجموعة من التمارين الرياضية تحت إشراف معلمي التربية الرياضية، وشملت تمارين الإحماء، وتمارين القوة، وتمارين المرونة، وغيرها من الأنشطة التي تساهم في تطوير اللياقة البدنية الشاملة.

توافد طلاب الثانوية على مدرسة السعيدية قبل زيارة محافظ الجيزة

وشهدت مدرسة السعيدية بمحافظة الجيزة اليوم توافد طلاب الصف الثاني الثانوي، في أول أيام الدراسة لهم، وذلك وفقًا للجدول الزمني الجديد الذي أعلنت عنه مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

 ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي المديرية لتخفيف الكثافة الطلابية داخل المدارس خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، وضمان انطلاق العام الدراسي بسلاسة وهدوء.

وقد حرص الطلاب على الالتزام بالمواعيد المحددة في الجدول، والتوجه إلى مدارسهم في الأوقات المخصصة لكل صف دراسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التربية الرياضية تمارين رياضية مدرسة السعيدية التربية والتعليم بالجيزة الصف الثاني الثانوي انطلاق العام الدراسي

مواد متعلقة

توافد طلاب الثانوية على مدرسة السعيدية قبل زيارة محافظ الجيزة (صور)

شرطة مدرسة السعيدية تفرض هيبة الانضباط على الطلاب في الأيام الأولى للدراسة (فيديو)

مبادرة "بداية لبناء الإنسان"، تفاصيل الحصة الأولى بالعام الدراسي الجديد بالجيزة (فيديو وصور)

تكريم طالبات الجيزة الأوائل في أول يوم دراسي بمدرسة الشهيد علي أحمد فهمي (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

هل يشهد اجتماع البنك المركزي المقبل بدء خفض الفائدة؟

توغل روسي في المجال الجوي لليابان، والمقاتلات تتدخل بالصواريخ

انفجارات قوية في شمال حيفا وانطلاق صافرات الإنذار

يصل إلى 4 جنيهات، انخفاض أسعار البيض في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 24- 09- 2024 في الأسواق

إغلاق جميع أسواق ومدارس مدينة سودانية بسبب تفشي الكوليرا

بعد أزمة ارتفاع سعر البيض، توفير فرص عمل للسيدات لبيع الأعلاف بالبحيرة والجيزة

السلسلة والكاب وقصات الشعر، أبرز المخالفات في مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة (فيديو)

منوعات

المزيد

حفلة تحرش بفتاة مغربية، قصة فيديو أثار عاصفة غضب في طنجة

دولة آسيوية تسجل أول حالة إصابة بمرض جدري القردة

قرويون يربطون ثعبانًا ساما ويحرقونه حيًا في الهند،اكتشف السبب

إحصائيات رسمية: 25 ألف مهاجر وصلوا بريطانيا منذ بداية 2024

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 24- 09- 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأثنين 23-09-2024 في الأسواق

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

بكام طن الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم؟

المزيد

انفوجراف

بعد تعيينه أمينا لمجمع البحوث الإسلامية.. من هو الدكتور محمد عبد الدايم الجندي؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 24-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 24-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 24-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية