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محافظ الجيزة: كان نفسي أدخل السعيدية من 40 سنة، بس دخلت مدرسة قريبة للبيت (فيديو)

محافظ الجيزة، فيتو
محافظ الجيزة، فيتو

 في لفتة مؤثرة تعكس مدى تقديره للتعليم والطلاب، أعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن إعجابه الشديد بمستوى طلاب مدرسة السعيدية الثانوية بنين، وذلك خلال جولته التفقدية بالمدرسة.

 وصرح المحافظ خلال كلمته أمام الطلاب، قائلًا: "كان نفسي أدخل مدرسة السعيدية دي من وأنا صغير من 40 سنة، بس الظروف وقتها خلتني أدخل مدرسة قريبة من البيت، لكني دايمًا كنت بسمع عن سمعة السعيدية الطيبة". 

وأضاف المحافظ أن زيارته للمدرسة اليوم هي بمثابة تحقيق لحلم قديم.

 وقد أثارت تصريحات المحافظ حماسًا كبيرًا بين الطلاب الذين عبروا عن فخرهم واعتزازهم بكلمات المحافظ، مؤكدين أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم مدرستهم عاليًا.

شرطة مدرسة السعيدية تفرض هيبة الانضباط على الطلاب في الأيام الأولى للدراسة 

 وشهدت مدرسة السعيدية الثانوية بنين، التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، صباح اليوم، انتشارًا كثيفًا لشرطة المدرسة أمام البوابة وفناء المدرسة، وذلك في خطوة استباقية لضمان انطلاق عام دراسي جديد بنظام وانضباط.

 وقد قامت الشرطة المدرسية بدور محوري في تنظيم دخول الطلاب، والتأكد من التزامهم بارتداء الزي المدرسي الموحد، والظهور بمظهر لائق يتناسب مع بيئة المدرسة. كما حرصت على تنظيم صفوف الطلاب خلال الطابور الصباحي، وتعزيز قيم الانضباط والالتزام بالقواعد المدرسية.

الشرطة المدرسية تتابع التزام الطلاب بالزي الموحد في السعيدية

 وشملت الجهود التي بذلتها الشرطة المدرسية التأكد من حلاقة شعر الطلاب بطريقة مهذبة، وعدم ارتداء الحظاظات والسلاسل أو اصطحاب الهواتف المحمولة داخل المدرسة، وذلك تماشيًا مع لائحة الانضباط المدرسي. وقد تم توجيه النصح والإرشاد للطلاب المخالفين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقواعد المدرسية.

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