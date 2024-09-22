تكريم طالبات الجيزة الأوائل في أول يوم دراسي بمدرسة الشهيد علي أحمد فهمي (فيديو وصور)

شهدت مدرسة الشهيد علي أحمد فهمي حفل تكريم مهيب لطالباتها المتفوقات والمبدعات، وذلك بحضور مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية.

وأقيم الحفل في أجواء احتفالية مميزة، حيث تم استقبال الطالبات في طابور شرف وعرض مميز، تعبيرًا عن تقدير جهودهن وإنجازاتهن.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد مدير الإدارة على أهمية دور المرأة في المجتمع، وشجع الطالبات على مواصلة التفوق والتميز، مؤكدًا على أهمية العلم والمعرفة في بناء المستقبل. كما وجه مدير الإدارة رسالة هامة للطالبات، حثهن فيها على الابتعاد عن استخدام الهواتف المحمولة خلال أوقات الدراسة، مشددًا على أهمية التركيز على الدراسة والأنشطة المفيدة.

توعية الطالبات

كما تم خلال الحفل تنظيم ورش عمل توعوية للطالبات، تناولت العديد من القضايا المهمة، مثل أهمية القراءة والاطلاع، وكيفية إدارة الوقت، وأهمية الرياضة والنشاط البدني.

وفي ختام الحفل، تم تكريم الطالبات المتفوقات في مختلف المجالات، حيث قمن بتسلم شهادات التقدير والجوائز القيمة، وسط أجواء من الفرح والتشجيع.