توافد طلاب الثانوية على مدرسة السعيدية قبل زيارة محافظ الجيزة (صور)

شهدت مدرسة السعيدية بمحافظة الجيزة اليوم توافد طلاب الصف الثاني الثانوي، في أول أيام الدراسة لهم، وذلك وفقًا للجدول الزمني الجديد الذي أعلنت عنه مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي المديرية لتخفيف الكثافة الطلابية داخل المدارس خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، وضمان انطلاق العام الدراسي بسلاسة وهدوء.

وقد حرص الطلاب على الالتزام بالمواعيد المحددة في الجدول، والتوجه إلى مدارسهم في الأوقات المخصصة لكل صف دراسي.

محافظ الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية بالمدارس

ومن المقرر أن يبدأ المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بعد قليل، جولة تفقدية شاملة لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالمدارس على مستوى المحافظة.

ويستهل محافظ الجيزة جولته بزيارة مدرسة السعيدية الثانوية بحي جنوب الجيزة، حيث يتفقد سير العمل باليوم الدراسي، ويطمئن على انتظام سير العملية التعليمية، والتأكد من توافر كافة الخدمات اللازمة للطلاب والمعلمين.

وأكد المهندس عادل النجار أن هذه الجولة تهدف إلى الوقوف على مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وتقديم أفضل الخدمات التعليمية لهم، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامتهم.