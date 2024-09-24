غنوا ودعوا لمصر، طلاب السعيدية يقدمون عرضًا عسكريًا مميزا أمام محافظ الجيزة (فيديو)

شهدت مدرسة السعيدية الثانوية بنين حدثًا وطنيا مميزًا، حيث قدم طلاب المدرسة عرضًا عسكريًا متقنًا أمام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتخلل العرض فقرات غنائية وطنية وأدعية صادقة ترفع من شأن الوطن.

وأظهر الطلاب خلال العرض مستوى عاليا من الانضباط والتنظيم، مما عكس مدى التدريب المكثف الذي تلقوه، وقد لاقى العرض إشادة واسعة من قبل المحافظ والجمهور الحاضر، الذين عبروا عن فخرهم بقدرات الشباب المصري.

عرض عسكري مميز بمدرسة السعيدية

وقدم الطلاب عرضًا عسكريًا متقنًا، تضمن مسيرات منظمة وحركات موحدة، مما أظهر انضباطهم العسكري وروحهم الوطنية، كما قدمت مجموعة من الطلاب فقرات غنائية وطنية، حيث ارتفعت الأصوات بأجمل الأناشيد التي تعبر عن حب الوطن وولائه، واختتم الطلاب العرض بتقديم أدعية صادقة للوطن وللقادة، سائلين الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها.

ومن جانبه، أشاد محافظ الجيزة بالطلاب المشاركين في العرض، مؤكدًا على أهمية غرس القيم الوطنية في نفوس الشباب.

وأشاد بجهود المدرسة في إعداد مثل هذه الفعاليات، كما حث الطلاب على مواصلة الجد والاجتهاد لتحقيق المزيد من الإنجازات لوطنهم.