الكشف على 3560 مواطنا خلال قافلة طبية في ناهيا بالجيزة (صور)

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مديرية الشئون الصحية بتكثيف القوافل الطبية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات العلاجية خاصة بالقرى بنطاق المراكز والمدن فى إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.



تقديم الخدمات العلاجية لـ 3560 مواطن من أهالى قرية ناهيا

وتابع محافظ الجيزة القافلة العلاجية التي وجهتها مديرية الشئون الصحية بالجيزة لقرية ناهيا بكرداسة لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالى القرية حيث شملت القافلة تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجلدية، المسالك البولية، العظام، الأسنان، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، أشعة).



توجيه قافلة طبية مجانية لأهالى مدينة ٦ أكتوبر

وأشار محافظ الجيزة إلى أن القافلة تمكنت من تقديم الخدمات العلاجية لعدد ٣٥٦٠ مواطنا من أهالى القرية مؤكدًا أهمية القوافل العلاجية في توسعة دائرة النفع للمواطنين، لافتا إلى قيام مديرية الشئون الصحية بالمحافظة بتوجيه قافلة طبية لتقديم خدمات الكشف الطبى والعلاج مجانا لأهالى مدينة ٦ أكتوبر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق ٢٤ ، ٢٥ سبتمبر بمنطقة الـ٨٠٠ فدان.



من جانبها أكدت الدكتورة أمل رشدى مدير مديرية الشئون الصحية أنه تم صرف الأدوية لجميع الحالات مجانا إلى جانب تحويل بعض الحالات التي بحاجة إلى مزيد من الرعاية لتلقى العلاج بالمستشفيات المتخصصة على نفقة الدولة.



كما أشارت مدير المديرية إلى قيام أجهزة التثقيف الصحى بالمديرية بعقد عدد من الندوات التعريفية بمبادرة ( بداية) وأعراض الجديري المائى والتغذية السليمة لأفراد الأسرة وفحص السيدات، والتى استفاد منها عدد ١٥٠ ربة منزل من أهالى المحافظة.