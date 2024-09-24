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خارج الحدود

حزب الله يقصف مطار مجيدو العسكري الإسرائيلي بصواريخ فادي 1 وفادي 2

حزب الله يقصف مطار
حزب الله يقصف مطار مجيدو العسكري الإسرائيلي ، فيتو

الحرب على لبنان ، أعلن حزب الله اللبناني  قصف مطار مجيدو العسكري الإسرائيلي غرب ‏العفولة بصليات من صواريخ فادي 1 وفادي 2.

كما أعلن الحزب قصف قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ فادي 2، وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من 24 ساعة.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، مرحلة جديدة بعدما شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مدار يوم الاثنين، على أماكن متفرقة في لبنان، قابلتها عمليات من حزب الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاقه هجوما جويا واسعا على أهداف لحزب الله، وأن عشرات من طائراته الحربية شنت غارات على نحو 1300 هدف لحزب الله في جنوب لبنان والبقاع خلال عدة موجات من القصف

وذكرت مراسلة RT أن رسائل تصل إلى هواتف المواطنين اللبنانيين من قبل إسرائيل تنصّ على التالي: "إذا أنت متواجد بمبنى به سلاح لحزب الله، ابتعد عن القرية حتى إشعار آخر".

وتوعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتنفيذ المزيد من الهجمات وتوسيع العمليات العسكرية في لبنان، معتبرا أن ما تقوم به إسرائيل هو "تغيير موازين القوى".

وحذر نتنياهو الإسرائيليين من "أننا نقف أمام أيام صعبة وطويلة" وطلب من الجميع "الانصياع لتنبيهات الجبهة الشعبية" مشددا على ضرورة "الوقوف سويا حتى النصر".

 

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حزب الله اللبناني الحرب على لبنان مطار مجيدو العسكري الإسرائيلي

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