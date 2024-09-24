الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

المقاومة العراقية تعلن مهاجمة هدف إسرائيلي في الجولان

مهاجمة هدف إسرائيلي
مهاجمة هدف إسرائيلي في الجولان، فيتو

الحرب فى لبنان ، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الثلاثاء، أنها هاجمت هدفًا إسرائيليًّا في الجولان بمسيَّرات "الأرفد".

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين، وردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الثلاثاء 24-9-2024 بالطيران المسير "الأرفد" هدفا في الجولان المحتل".

وأكدت "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وتستهدف "المقاومة الإسلامية في العراق" بشكل متكرر مواقع إسرائيلية منذ أشهر عديدة ردًّا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

 

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الحرب فى لبنان المقاومة الإسلامية في العراق الجولان الأرفد

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