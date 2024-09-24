المقاومة العراقية تعلن مهاجمة هدف إسرائيلي في الجولان
الحرب فى لبنان ، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الثلاثاء، أنها هاجمت هدفًا إسرائيليًّا في الجولان بمسيَّرات "الأرفد".
وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين، وردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الثلاثاء 24-9-2024 بالطيران المسير "الأرفد" هدفا في الجولان المحتل".
وأكدت "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".
وتستهدف "المقاومة الإسلامية في العراق" بشكل متكرر مواقع إسرائيلية منذ أشهر عديدة ردًّا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
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