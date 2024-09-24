الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

بيان سعودي عاجل عن تطورات الحرب في لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

الحرب في لبنان، أعلنت المملكة العربية السعودية، متابعتها بقلقٍ بالغ تطورات الأحداث الأمنية الجارية في الأراضي اللبنانية.

وجددت المملكة العربية السعودية، في بيان، تحذيرها من خطورة اتساع رقعة العنف في المنطقة، والانعكاسات الخطيرة للتصعيد على أمن المنطقة واستقرارها.

وحثت السعودية كافة الأطراف للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس والنأي بالمنطقة وشعوبها عن مخاطر الحروب، وتدعو المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم لإنهاء الصراعات في المنطقة.

وأكدت المملكة أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته بما يتوافق مع القانون الدولي.

وارتفعت حدة وتيرة القصف الإسرائيلي أمس  الإثنين، على لبنان، حيث نفذت العديد من الغارات على بلدات جنوبية، كما طال القصف منطقة البقاع بالإضافة إلى مدينة جبيل وذلك للمرة الأولى.

وتعد العمليات الإسرائيلية في لبنان أخطر تصعيد منذ انخراط حزب الله في الحرب التي تفجرت في غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، سجلت خسائر بشرية جديدة في صفوفه.

وتلقى حزب الله ضربة الجمعة، بعد أن قصفت غارة جوية مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت ضم اجتماعا لقيادة قوات الرضوان وهي وحدة النخبة التابعة له.

فيما توعد حزب الله بالرد مؤكدًا أنه دخل مرحلة جديدة من الصراع وهي مرحلة الحساب المفتوح. بدوره أكد الجيش الإسرائيلي أن الصراع دخل مرحلة جديدة حتى عودة سكان الشمال إلى منازلهم.

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