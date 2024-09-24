إجراءات استرداد قيمة تذكرة الطيران في حال إلغاء الرحلة

يحدث أحيانًا أن تقوم شركة طيران بإلغاء رحلتها نتيجة لظروف إجبارية للدولة الأخرى أو لسوء الأحوال الجوية.

وأعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران إلغاء رحلاتها المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى بيروت غدٍ الأربعاء، بسبب الأحداث التي تشهدها دولة لبنان الشقيقة.

مصر للطيران تلغي رحلاتها المتجهة إلى لبنان

وأكدت الشركة في بيان لها منذ قليل، إلغاء إقلاع الرحلة رقم MS713 والمقرر إقلاعها في تمام الساعة 5 صباحًا، وكذلك الرحلة رقم MS709 المقرر إقلاعها فى تمام الساعة 9:15 صباحًا لحين استقرار الأوضاع داخل البلاد.

وطالبت الشركة المسافرين على متن الرحلات المذكورة عاليه ضرورة مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+ أو الرقم الدولي 966122297777+ أو زيارة الموقع الإلكتروني أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران.

الإجراءات الواجب اتباعها لاسترداد قيمة التذكرة نجملها في الخطوات التالية:

يتم إرسال طلب الاسترداد بعد اختيار موقع الدولة التي تم من خلالها شراء التذكرة.

تعبئة وإرسال نموذج الاسترداد لكل عملية شراء على حدة، عن طريق موقع مصر للطيران هنـا فقط.

تنفيذ طلب الاسترداد حسب شروط سعر التذكرة وسياسة مصر للطيران خلال 21 يومَ عمل، نتيجة لبعض الإجراءات المصرفية من قبل المصرف المصدر للبطاقة ويستغرق إضافة المبلغ المسترد بعض الوقت الإضافي.

مكاتب البيع لمصر للطيران

الاسترداد لقيمة التذاكر التي تم شراؤها من خلال مكاتب البيع لمصر للطيران أو من خلال وكلاء السياحة والسفر مباشرة عن طريق أقرب مكتب لمصر للطيران، أو من خلال الوكيل السياحي التي تمت عملية الشراء من خلاله.

يتم خصم رسوم الاسترداد للتذكرة والمقررة بناء على شروط السعر المطبق عند إصدار التذكرة.