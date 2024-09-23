إحالة 156 محضرا تموينيا لجهات التحقيق بالوادي الجديد (صور)

أعلنت محافظة الوادي الجديد، تنفيذ حملة مُكبّرة بمراكز المحافظة الخمسة، بالاشتراك بين مديريات التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري والصحة وهيئة سلامة الغذاء ومباحث التموين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتشديد الرقابة على الأسواق، وتكثيف الحملات التموينية على المطاعم ومحال بيع السلع الغذائية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 156 محضرا متنوعا (عدم حمل شهادة صحية - عدم إعلان عن الأسعار - اشتراطات صحية - منشآت بدون ترخيص - سلع منتهية الصلاحية - موازين غير صحيحة أو مدموغة)، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأهابت محافظة الوادي الجديد، بكافة المحال التجارية والمطاعم الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية؛ حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين، وتفادي نشر قائمة سوداء بالمنشآت المخالفة والمتلاعبة بصلاحية الأغذية والمشروبات.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أهمية تواصل حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.