وزير الخارجية يلتقي نظيره الطاجيكستاني على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج اليوم بـ "سراج الدين مهر الدين" وزير خارجية جمهورية طاجيكستان علي هامش فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لتعزيز التعاون المشترك في شتى مجالات التعاون الثنائي، خاصة على الصعيد التجاري والاستثماري، وفي مجالات التعليم وبناء القدرات وغيرها، وعقد لجنة التشاور السياسي في أقرب وقت. وأشار إلى المنح التي يقدمها الأزهر الشريف والتي يمكن الجانب الطاجيكي الاستفادة منها، فضلًا عن تدشين برامج ودورات تدريبية مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجالات المختلفة.



كما عبر وزير الخارجية عن رغبة مصر في استمرار التنسيق المشترك بشأن قضايا البيئة والمياه، مشيدًا بالدور القيادي الذي قامت به طاجيكستان لمؤتمر الأمم المتحدة التاريخي حول المياه الذي عقد عام ٢٠٢٣ والتعاون الذي قام به وفدا البلدين في نيويورك لإخراج هذا المؤتمر على نحو ناجح لتطوير أجندة المياه الدولية.

وأشار الوزير إلى توافق الرؤى بين البلدين بالنسبة ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، وما تشكله من خطورة بالغة على السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين، معربًا عن التطلع لتعزيز التعاون مع طاجيكستان في مجال مكافحة الإرهاب والفكر والايديولوجيات المتطرفة أخذا في الاعتبار الخبرة الواسعة التي تتمتع بها مصر ذات الصلة.

واتفق الوزيران على تكثيف التنسيق والتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الدولي على ضوء تقارب وجهات النظر بين البلدين في هذا الصدد.