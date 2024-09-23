القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل بالذكرى الــ 94 لتوحيد المملكة

احتفلت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية باليوم الوطني الـ 94 ، للمملكة مساء اليوم، في حفل شهد حضورا رفيع المستوى من كبار الشخصيات والمسؤولين والشخصيات العامة.

تقدم الحضور الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية، إلى جانب عدد من الشخصيات الدبلوماسية، والمسؤولين الحكوميين، ورجال الأعمال، والمثقفين، والإعلاميين من الإسكندرية وخارجها.

ّ وعبر الجميع عن أعمق مشاعر الود والتقدير للمملكة في يومها الوطني، متمنين لها دوام الاستقرار والازدهار.

فعاليات ثقافية وتراثية متنوعة على هامش الحفل

وتخلل الحفل تنظيم معرض للتمور السعودية الذي استعرض تشكيلة واسعة من أجود أنواع التمور التي تشتهر بها ُقيمت محطة "مذاق السعودية" التي قدمت الأكلات الشعبية التقليدية، مما منح الحضور فرصة المملكة.

وفي إطار تعزيز التراث السعودي، أقيم معرض للأزياء التقليدية الذي عرض أزياء من مختلف مناطق المملكة، مما ً عكس التنوع الثقافي الغني الذي تتمتع به البلاد. كما تضمن الحفل معرضا للمقتنيات السعودية، حيث تم عرض مجموعة من التحف والمقتنيات التي تعكس تاريخ وثقافة المملكة العريقة.

وفي نهاية الحفل، أعرب القنصل العام للمملكة في الإسكندرية، مزيد بن محمد الهويشان، عن شكره وتقديره ً للحضور على مشاركتهم في هذا اليوم الوطني، مؤكد ً وعلى عمق العلاقات التي تربط المملكة بمصر، وخصوصا مدينة الإسكندرية التي تجمعها روابط تاريخية وثقافية متينة مع المملكة

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