ذكرى ميلاد محمود الشريف في بيت السحيمي الخميس المقبل

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، حفلا للفنان أحمد صبري وفرقته الموسيقية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ميلاد الموسيقار الراحل محمود الشريف، في الساعة الثامنة مساء الخميس 12 سبتمبر الجاري.

ويقدم صبري عددا من أعمال الموسيقار محمود الشريف، بالإضافة إلى عدد من أغاني الموسيقى العربية لكبار الملحنين منهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، محمد فوزي وغيرهم من أعمال كبار الفنانين والموسيقيين، منها؛ تلات سلامات، ع الحلوة والمرة، حلو وكداب، يا أهل المحبة، يا سيدي أمرك، ودع هواك، عيني بترف، وله يا وله، القلب ولا العين، يا رايحين الغورية، أهواك، قوللي عملك أيه، مال القمر، ليا عشم وياك يا جميل، أي والله، ويلك ويلك، يا جميل يا جميل.

الفنان أحمد صبري

أحمد صبري هو صوليست بفرقة التراث للموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، أسس فرقته عام 2006، شارك في العديد من الاحتفالات والمناسبات والوطنية مثل ذكرى انتصارات أكتوبر، مهرجان الموسيقى العربية بالقلعة، بالإضافة إلى عدد من المهرجانات الغنائية بعدد من الدول العربية، الإمارات العربية والعراق والبحرين والأردن.