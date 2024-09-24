بالأسماء، إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم سيارتين بالدقهلية

أصيب أربعة أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بطلخا بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وسقوط إحداهما بمصرف.



انتقل ضباط المباحث وثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث أمام مقابر طلخا وتبين سقوط إحدى السيارتين بمصرف.

أسماء المصابين في الحادث

- إبراهيم عنتر يحيى 40 عامًا مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج.

- سارة أشرف عبد المنعم 37 عامًا ومصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.

- أحمد إبراهيم عنتر يحيى 20 عامًا ومصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج.

- أسيل إبراهيم أحمد يحيى 12 عامًا مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمي طلخا.

تم نقل المصابين إلى المستشفى العام التخصصي تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.