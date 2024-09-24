الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم سيارتين بالدقهلية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أصيب أربعة أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي  بطلخا بمحافظة الدقهلية.


تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وسقوط إحداهما بمصرف.


انتقل ضباط المباحث وثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث أمام مقابر طلخا وتبين سقوط إحدى السيارتين بمصرف.

 

أسماء المصابين في الحادث

- إبراهيم عنتر يحيى 40 عامًا مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج.

- سارة أشرف عبد المنعم 37 عامًا ومصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.

- أحمد إبراهيم عنتر يحيى 20 عامًا ومصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج.

- أسيل إبراهيم أحمد يحيى 12 عامًا مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمي طلخا.

تم نقل المصابين إلى المستشفى العام التخصصي تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

بعد وقوع مصابين، حملة مكبرة لضبط الكلاب الضالة بالدويقة وتوقيع الكشف الطبي عليهم

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ6 مصابين في حادث تصادم بالسلام

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحالة الصحية إصابة 4 أشخاص الدوريات العالمية الكشف الطب بمحافظة الدقهلية حادث تصادم سيارتين ملاكي سيارات اسعاف مديرية أمن الدقهلية ونقدم لكم من خلال موقع فيتو محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

أخبار مصر، "الزراعة" تعلن موعد انخفاض أسعار البيض، "الصحة" تكشف أسباب أزمة مياه الشرب في أسوان، استقرار في الأحوال الجوية الأسبوع الجاري

نداء شرارة تنتهي من تسجيل ألبومها الجديد وتطرح أولي أغانيه قريبا

أعضاء الزمالك تقيم احتفالية لـ أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة بعد تعافيه

أخبار الحوادث اليوم: حريق يلتهم الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، الحركة القضائية لمحاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة،حيثيات حبس عصام صاصا وشقيقه سنة بتهمة التزوير

الأكثر قراءة

عمرو أديب يكشف توقعاته لمباراة السوبر الإفريقي ورغبة تركي آل الشيخ

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب مساء اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

بيان سعودي عاجل عن تطورات الحرب في لبنان

الشيري بـ 200 جنيه، ارتفاع جديد في أسعار الطماطم بالأسواق اليوم

من الأفضل للمنطقة هاريس أم ترامب؟ رد غير متوقع من ساويرس(فيديو)

أول تعليق من نجيب ساويرس على أزمة الفقاعة العقارية (فيديو)

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم سيارتين بالدقهلية

وفاة النحات سمير شوشان عن عمر ناهز 71 عاما

منوعات

المزيد

قرويون يربطون ثعبانًا ساما ويحرقونه حيًا في الهند،اكتشف السبب

إحصائيات رسمية: 25 ألف مهاجر وصلوا بريطانيا منذ بداية 2024

شرطيات تركيات ينقلن مجرمًا بسيارة مخصصة للحيوانات لهذا السبب

يعمل بالموجات الصوتية، علماء صينيون يبتكرون جهاز ليزر جديدا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأثنين 23-09-2024 في الأسواق

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

بكام طن الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم؟

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تعيينه أمينا لمجمع البحوث الإسلامية.. من هو الدكتور محمد عبد الدايم الجندي؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 24-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

أسامة قابيل للطلاب: أفضل بداية للعام الدراسي تكون من خلال وضع نية صافية للتعلم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية