الاستعلام عن الحالة الصحية لـ6 مصابين في حادث تصادم بالسلام
أمرت نيابة السلام بالاستعلام عن الحالة الصحية ل 6 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم 4 سيارات اعلي الدائري بمدينة السلام بمحافظة القاهرة.
كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتحفظ على السائقين.
وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم اعلي الدائري بالسلام، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مصحوبة بالأوناش لرفع آثار التصادم.
وتبين من الفحص أن الحادث وقع بين 4 سيارات وأسفر عن إصابة 6 اشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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