بعد وقوع مصابين، حملة مكبرة لضبط الكلاب الضالة بالدويقة وتوقيع الكشف الطبي عليهم

وجهت مديرية أمن القاهرة حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة لضبط عدد من الكلاب الضالة بمنشأة ناصر وتوقيع الكشف الطبي عليهم لبيان إصابتهم بمرض السعار، وحقنهم باللقاح المضاد.

وذلك بعدما أصيب مايقرب من 23 شخصًا بمنطقة عزبة خير الله بالدويقة التابعة لقسم شرطة منشأة ناصر بسبب عقر كلب لهم، لكن الأهالي تمكنوا من الإمساك به وقتله.

البداية عندما تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من مستشفى الحميات بوصول 23 شخصًا مصابين بجروح متفرقة بأجسادهم.



وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين عقر كلب ضال لهم أثناء سيرهم بالشارع بمنطقة عزبة خيرالله بالدويقة، وتم إعطاؤهم المصل اللازم.

وبالبحث عن الكلب الضال تبين قيام الأهالي بقتله، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.