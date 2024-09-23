الأردن يطالب مجلس الأمن بالتحرك ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي "ضرورة تحرك مجلس الأمن ضد الهجمة العدوانية الإسرائيلية وحماية المنطقة من كارثية تبعاتها"، قائلا إن إسرائيل تستمر في دفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية شاملة.

وأشار الصفدي إلى أن إسرائيل تصعّد حربها على لبنان خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في تحدّ لها ولقراراتها التي طالبتها بوقف العدوان والتزام القانون الدولي.

أمريكا تطلب من إسرائيل ضمان سلامة رعاياها في لبنان حال إجلائهم

نقل موقع "إكسيوس" الأمريكى، عن مصادر فى الولايات المتحدة، اليوم، قولها، واشنطن طلبت من إسرائيل ضمان سلامة الأمريكيين في لبنان حال إجلائهم.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، كشفت الخميس الماضى، عن مخاوف لدى الإدارة الرئيس جو بايدن من اتخاذ إسرائيل قرار بشن حرب برية في لبنان، في حين حذرت وزارة الدفاع "البنتاجون" من أن موجة تفجيرات الأجهزة اللاسلكية قد تكون "مقدمة لهجوم أوسع".