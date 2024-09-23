إعلام عبري: إعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء إسرائيل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، بأن حكومة الاحتلال صدقت بشكل مستعجل على إعلان حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية في كل أنحاء إسرائيل.

العدوان الإسرائيلي الغاشم علي لبنان

وتشن القوات الإسرائيلية منذ صباح اليوم الإثنين، موجات من الغارات شملت كامل قرى وبلدات جنوب لبنان وصولا إلى عمق الجنوب في النبطية وصور، وفي منطقة البقاع الغربي والشمالي، كما طالت الغارات منطقة جبيل في شمال لبنان.

وطلبت وزارة الصحة في لبنان من جميع المستشفيات في محافظات الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل وقف "العمليات الباردة" بهدف معالجة الجرحى.

من جهتها أعلنت وزارة التربية تعليق الدراسة في العديد من المناطق تبعا لتطور الوضع الأمني.