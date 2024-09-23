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رياضة

كأس خادم الحرمين، النصر يتقدم 1-0 على الحزم في الشوط الأول

فريق النصر السعودي،
فريق النصر السعودي، فيتو

النصر السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة النصر السعودي أمام نظيره الحزم بتقدم الأول بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب استاد نادي الحزم، ضمن مواجهات دور ال32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 

ويستهل النصر مشواره في بطولة كأس خادم الحرمين لتعويض خسارة لقب النسخة الماضية بمباراة النهائي أمام الهلال بركلات الترجيح.

ويخوض فريق النصر مباراته بإدارة فنية جديدة للإيطالي ستيفانو بيولي، الذي تولى المهمة قبل أيام قليلة خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو.

أعلن الإيطالي الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني الجديد لفريق النصر السعودي، تشكيل فريقه للقاء الحزم، ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بدعوى الإجهاد، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بسبب الإصابة.

تشكيل النصر ضد الحزم

وجاء التشكيل الأساسي للنصر كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: محمد آل فتيل، سلطان الغنام، إيمريك لابورت، نواف بوشل.

خط الوسط: مختار علي، أوتافيو، أنجيلو جابرييل.

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب، ساديو ماني، تاليسكا.

فريق الحزم السعودي، فيتو

تشكيل الحزم أمام النصر 

أما تشكيل الحزم فجاء كالآتي:

حراسة المرمي: إبراهيم زايد.

خط الدفاع: عبدالرحمن الدخيل، قورين غازي، فرحان العازمي، محمد اليامي.

خط الوسط: سعود الراشد، عبدالعزيز الضويحي، عبدالله الصامطي، باسل السيالي.

خط الهجوم: نواف الحبشي، عبدالكريم يودا.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

ويحتل فريق النصر المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي "روشن" الذي انطلق منذ أربع جولات، برصيد 8 نقاط حصدهم من انتصارين وتعادلين.
أما فريق الحزم فينشط حاليًا في دوري الدرجة الأولى السعودي "يلو" بعد أن هبط في النسخة الماضية من دوري روشن باحتلاله المركز الأخير.

ويتواجد فريق الحزم في المركز الثالث بترتيب جدول الدرجة الأولى السعودي برصيد 10 نقاط، حصدها من 3 انتصارات وتعادل وحيد.

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