في غياب كريستيانو، تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الحزم بكأس الملك السعودي

يستعد الفريق الكرة الأول بنادي النصر، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي، بمواجهة الحزم اليوم الإثنين على ملعب استاد نادي الحزم، في دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

واستبعد المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق، من قائمة المباراة التي تخوض مباراة الحزم في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.



وقرر المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي النصر، استبعاد كريستيانو رونالدو؛ ليحصل على فرصة الراحة، في ظل مشاركته بشكل أساسي خلال الفترة الماضية.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الحزم في كأس الملك السعودي

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام، سيماكان، لابورت، سالم النجدي.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، أوتافيو، عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، أنجليو، ساديو ماني.

ويستهل النصر مشواره في بطولة كأس خادم الحرمين لتعويض خسارة لقب النسخة الماضية بمباراة النهائي أمام الهلال بركلات الترجيح.

ويخوض فريق النصر مباراته بإدارة فنية جديدة للإيطالي ستيفانو بيولي، الذي تولى المهمة قبل أيام قليلة خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو.

موعد مباراة النصر والحزم في كأس خادم الحرمين الشريفين

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر والحزم في تمام الساعة 6:35 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة النصر والحزم اليوم

ومن المنتظر أن تذاع مباراة النصر والحزم عبر فضائية ssc 1 الناقل الحصري لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل فريق النصر المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي "روشن" الذي انطلق منذ أربع جولات، برصيد 8 نقاط حصدهم من انتصارين وتعادلين.

أما فريق الحزم فينشط حاليًا في دوري الدرجة الأولى السعودي "يلو" بعد أن هبط في النسخة الماضية من دوري روشن باحتلاله المركز الأخير.

ويتواجد فريق الحزم في المركز الثالث بترتيب جدول الدرجة الأولى السعودي برصيد 10 نقاط، حصدها من 3 انتصارات وتعادل وحيد.