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" واجنر جالو" يقدم ورشة مسرح العرائس في مهرجان الإسكندرية الدولي الـ14

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية الدولي ال14

انطلقت اليوم أعمال ورشة " مسرح العرائس " التي قدمها المدرب واجنر جالو من إسبانيا، علي هامش فعاليات مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان، وتحمل الدورة الرابعة عشرة اسم النجم أحمد السقا، وتحتضن مدينة الإسكندرية فعاليات هذه الدورة في الفترة من 20 إلي 26 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتأسس المهرجان عام 2008 علي يد الدكتور جمال ياقوت الرئيس الشرفي للمهرجان.

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أقيمت الورشة في مقر القنصلية الإسبانية بالإسكندرية، وتحدث المدرب عن مصادر الإلهام الخاصة به للعروض السابقة والدافع الذي جعله يتوجه لهذا النوع من العروض، ومن أهم الاسباب قد كان إدمانه للالعاب الالكترونية وهو في سن العاشرة، وإدراكه مدى خطورة الأمر مما أدى إلى تعلمه فن العرائس، وحرصه على توعية الاشخاص من هذا الأمر.

وأشار المدرب إلي أنه لاحظ غياب القصص الجديدة على المسرح وكثرة القصص الكلاسيكية، ولذلك اراد أن يغير هذا بصناعته لقصة جديدة، وتحدث ايضًا عن عرضه المسرحي الجديد الذي يزال يعمل عليه وهو ليمبا والذي يناقش قضيتين، وهم قضية صيد القردة والتي قد تؤدي إلى انقراضهم خاصة أن صيدهم يؤدي إلى نقص شديد في موطنهم، والقضية الثانية هي استغلال الحيوانات للحصول على متابعين عالانترنت، وقال أنه سوف يستخدم تقنيات اضاءة جديدة ويستخدم زجاج فايبر بديلًا عن الخشب، وانتهت الورشة بإستعراض للدمية ستيڤ بطلة عرض error 404 مع الحاضرين.

وأشار تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان أن هذه الدورة تعد فرصة رائعة لعشاق المسرح للاستمتاع بعروض متميزة ومتنوعة، والتفاعل مع فنون المسرح من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك في  هذه الدورة من المهرجان 15 عرض، بواقع أربعة عروض مصرية، و11 عرض من 11 دولة خارج مصر وهم ( الأردن، إسبانيا،  تونس، إيطاليا، الجزائر، الإمارات، بولندا، السودان، لبنان، العراق، السعودية)، وتقام العروض علي عدد من مسارح الإسكندرية، ويتضمن المهرجان عدد من الورش الهامة، بالإضافة لتكريمات لعدد من نجوم الفن.

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مهرجان الاسكندرية العرائس

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