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قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي منطقة 800 فدان بأكتوبر

محافظ الجيزة، فيتو
محافظ الجيزة، فيتو

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مديرية الشئون الصحية بتكثيف القوافل الطبية وتوجيهها إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة، في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

توجيه قافلة طبية شاملة لأهالي 800 فدان بأكتوبر

وأكد محافظ الجيزة أن مديرية الشئون الصحية ستوجه قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي منطقة 800 فدان بمدينة 6 أكتوبر يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 24 و25 سبتمبر الجاري، وستقدم القافلة خدمات طبية مجانية في مختلف التخصصات، بما في ذلك الباطنة، الأطفال، الجلدية، المسالك البولية، العظام، الأسنان، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، والأشعة.

تجربة ناجحة للقوافل الطبية في قرية ناهيا

وجاء هذا القرار بعد نجاح كبير للقافلة الطبية التي وجهتها المديرية مؤخرًا إلى قرية ناهيا بكرداسة، حيث تمكنت من تقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 3560 مواطنًا، وأكد المحافظ على أهمية هذه القوافل في توسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق النائية.

صرف أدوية مجانية وتحويل الحالات الحرجة من خلال القافلة الطبية

وأوضحت الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية أنه سيتم صرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات مجانًا، كما سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متخصصة إلى المستشفيات على نفقة الدولة.

وبالإضافة إلى الخدمات العلاجية، ستقوم فرق التوعية الصحية بالمديرية بتنظيم ندوات تعريفية حول مبادرة "بداية" وأهمية الفحص الدوري، وأعراض الجفاف والتغذية السليمة، وذلك بهدف رفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة على استمرار جهود المديرية في تنظيم مثل هذه القوافل الطبية، بهدف الوصول إلى جميع المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

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