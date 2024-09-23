كأس الملك السعودي، الطائي يتقدم على الخليج بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق الطائي على نظيره فريق الخليج الذي يلعب له النجم المصري محمد شريف، بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين في إطار مباريات دور الـ 32 في بطولة كأس الملك (كأس خادم الحرمين الشريفين).

سجل هدف الطائي اللاعب عبد الله السالم بالخطأ في مرماه بعد ما ارتطما به رأسية ليندر تاوامبا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

تشكيل الخليج أمام الطائي

ويغيب محمد شريف مهاجم منتخب مصر عن صفوف فريق الخليج في مباراة الطائي وجاء التشكيل الأساسي كالتالي:

تشكيل الطائي أمام الخليج

فيما جاء تشكيل الطائي كالتالي:

القناة الناقلة لمباراة الطائي ضد الخليج في كأس خادم الحرمين الشريفين

وتنقل أحداث مباراة الخليج والطائي في كأس خادم الحرمين الشريفين عبر قناة “SSC1 HD”.

ولعب الطائي أربع مباريات في دوري يلو وفي رصيده أربع نقاط من فوز وتعادل وخسارتين، وبنفس النقاط الأربع للخليج، حيث لعب أيضًا أربع مباريات في دوري روشن، إذ كسب مباراة، وتعادل في أخرى، وخسر مباراتين.

يُذكر أن الطائي خرج من نفس الدور في الموسم الماضي بعد خسارة مباراته أمام الفيصلي، بينما وصل الخليج إلى نصف النهائي بعد فوزه على العدالة وضمك وأبها، ليخسر من النصر في نصف النهائي.