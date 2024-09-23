الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة والجندل في كأس خادم الحرمين

يلتقى الفريق الكروى الأول بالنادى أهلي جدة بقيادة المدرب ماتياس يايسله، اليوم الاثنين، نظيره فريق الجندل على ملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل، في إطار مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين.

موعد مباراة الأهلي والجندل في كأس خادم الحرمين

وتنطلق مباراة الأهلي والجندل في كأس خادم الحرمين اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات SSC.

واستقر ماتياس يايسله المدير الفنى للنادى الأهلي السعودي على تشكيل فريقه أمام نظيره الجندل فى المباراة التى ستجمع بينهما مساء اليوم الاثنين فى بطولة كأس خادم الحرمين.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجندل في كأس خادم الحرمين

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: علي مجرشي، إيبانيز، ديميرال، العمار.

في خط الوسط: فرانك كيسيه، الجهني، فيجا.

في خط الهجوم: فراس البريكان، إيفان توني، روبرت فيرمينو.



وابتعد الجزائري رياض محرز، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن التدريبات،بعد اشتداد إصابته بالإنفلونزا التي تعرَّض لها قبل مواجهة ضمك، الجمعة الماضي، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن.

وأفادت مصادر إعلامية، بأن اللاعب الجزائري تحامل على إصابته أمام ضمك، لكنه خرج بين شوطي اللقاء الذي انتهى بانتصار الأهلي 4ـ2.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم وهو يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وتقديم مستوى مميز في البطولة، بينما يرغب فريق الجندل في الفوز ومفاجأة جماهيره.

والتقى الأهلي مع الجندل مرة واحدة في تاريخ المواجهات بين الفريقين، لكن حسمها الأزرق بالفوز لصالحه.