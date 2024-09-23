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خارج الحدود

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان علي لبنان لـ 274 شهيدا و1024 مصابا في يوم واحد

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء 274 شهيدا،  بينهم أطفال وعدد المصابين لأكثر من 1024 في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية منذ صباح اليوم على مختلف مناطق لبنان.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، تعد هذه الحصيلة الأعلى في يوم واحد، منذ بدء المواجهات بين حزب الله وإسرائيل في 8 أكتوبر 2023.

العدوان الإسرائيلي الغاشم علي لبنان

وتشن القوات الإسرائيلية منذ صباح اليوم الاثنين، موجات من الغارات شملت كامل قرى وبلدات جنوب لبنان وصولا إلى عمق الجنوب في النبطية وصور، وفي منطقة البقاع الغربي والشمالي، كما طالت الغارات منطقة جبيل في شمال لبنان.

وطلبت وزارة الصحة في لبنان من جميع المستشفيات في محافظات الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل وقف "العمليات الباردة" بهدف معالجة الجرحى.

من جهتها أعلنت وزارة التربية تعليق الدراسة في العديد من المناطق تبعا لتطور الوضع الأمني.

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