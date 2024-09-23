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محافظ الجيزة يعتمد المخطط التفصيلي لمركز ومدينة الصف

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
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أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا باعتماد المخطط التفصيلي لمركز ومدينة الصف وذلك بعد الإطلاع على القانون 43/1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119/2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وموافقة المجلس التنفيذي للمحافظة على اعتماد المخطط التفصيلي. 
 

وجاء قرار محافظ الجيزة استكمالًا لجهود إعداد واعتماد المخططات التفصيلية لكافة قطاعات المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية. 
 

اعتماد المخطط التفصيلي لمركز ومدينة الصف

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن اعتماد المخطط التفصيلي لمركز ومدينة الصف يأتي تفعيلًا لجهود الدولة في سبيل سعيها لضبط عملية البناء وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات لاستكمال مخططات التطوير والتنمية.
 

وأكد محافظ الجيزة   أهمية المخططات التفصيلية في المساهمة بإحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية.
 

وأوضح المحافظ أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلًا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع  خطه التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030  . 
 

وشمل قرار محافظ الجيزة  أنه يعمل بالقرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية إتخاذ اللازم نحو تنفيذه.

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