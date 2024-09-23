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قبل السوبر الإفريقي، الأهلي يتفوق على الزمالك في القيمة السوقية وزيزو أغلى لاعب

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

السوبر الإفريقي، يستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري  في كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

وفي السطور التالية نعرض القيمة السوقية لـ الأهلي والزمالك قبل مباراة السوبر الإفريقي.

 

القيمة السوقية للأهلي والزمالك 

تبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي 28.40 مليون يورو وأغلى لاعب في قائمة الفريق هو إمام عاشور بقيمة 2.5 مليون يورو ويأتي خلفه يحيى عطية الله ورضا سليم بنفس القيمة 2.2 مليون يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 18.80 مليون يورو وأغلى لاعب هو أحمد سيد زيزو بقيمة 4.5 مليون يورو ويأتي خلفه عمر فرج بقيمة 1.2 مليون يورو، وفي المركز الثالث البولندي كونراد ميشالاك ونبيل عماد دونجا بقيمة مليون يورو.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

 

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