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خارج الحدود

خارجية لبنان تنفي إخلاء مقرها بسبب العدوان الإسرائيلي

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

نفت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الإثنين، إخلاء مقرها من الموظفين، وأن الخبر المتداول عار تمامًا من الصحة جملة وتفصيلًا.

خارجية لبنان تنفي إخلاء مقرها جراء العدوان الإسرائيلي

ودعت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان صادر عنها، وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والارتقاء بالمسؤولية إلى مستوى اللحظة الوطنية التي يمر بها لبنان بدل ترويع المواطنين، والمشاركة عن غير قصد في الحرب النفسية القائمة، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

 طائرات الاحتلال الحربية نفذت أكثر من 80 غارة جوية

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن طائرات الاحتلال الحربية نفذت أكثر من 80 غارة جوية، خلال نصف ساعة، استهدفت المناطق والأودية الواقعة بين ميس الجبل وعيترون وحولا والطيبة ومركبا وبني حيان ومنطقة جبل الريحان ومرتفعات إقليم التفاح جنوب لبنان.

وشن الاحتلال سلسلة غارات على محيط مناطق الشعرا وحربتا والهرمل شرق لبنان، وطال القصف منطقة البقاع ومنطقة شمسطار، وبوداي، والنبي شيت، ومحيط بعلبك، ومحيط منطقة زبود في البقاع الشمالي، وجرود الهرمل، وجبل صافي في البقاع الغربي.

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