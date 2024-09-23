ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان لـ 182 شهيدا و727 مصابا

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 182 شهيدا و727 جريحًا.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الإثنين، في بيان: إن الغارات الإسرائيلية المتمادية على البلدات والقرى الجنوبية، أدت حتى إصدار هذا البيان إلى 182 شهيدًا و727 جريحًا، ومن بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون.

العدوان الإسرائيلي علي لبنان

وتكدست سيارات اللبنانيين النازحين من بلدات ومدن الجنوب باتجاه بيروت على إثر القصف الإسرائيلي العنيف وإرسال رسائل ومكالمات لهم تطالبهم بالإخلاء.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطرق تشهد زحاما كثيفا، وذلك بسبب قرار إقفال الجامعات والمدارس وحضور الأهالي لاصطحاب أولادهم، وكذلك بسبب النزوح من الجنوب بسبب التطورات الأمنية.

ويتزامن هذا مع استمرار القصف الإسرائيلي للمناطق المدنية بـ جنوب لبنان، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على النبطية والزهراني وصور وبنت جبيل وإقليم التفاح.

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