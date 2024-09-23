القطبان يضربان موعدا مع السوبر الإفريقي بعد 30 عاما، الزمالك يسعى لتكرار انجاز 1994 وإسقاط الأهلي للمرة الثانية، والأحمر يسعى لتحطيم رقمه القياسي باللقب التاسع

السوبر الإفريقي، تترقب جماهير كرة القدم المصرية مباراة السوبر الإفريقي النسخة رقم 33 التي تجمع قطبي الكرة المصرية يوم الجمعة المقبل، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية

منذ انطلاق البطولة عام 1993، تُوج 17 ناديًا مختلفًا بكأس السوبر الإفريقي، حيث تتصدر الأندية المصرية قائمة الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 12 لقبًا، حيث يُعتبر الأهلي والزمالك من أبرز الأندية التي حققت نجاحات كبيرة في هذه البطولة.

الأهلي المصري في الصدار بثمانية ألقاب

يعتبر النادي الأهلي المصري هو النادي الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب، وقد وصل إلى النهائي 11 مرة، محققًا المركز الثاني في ثلاث نسخ من البطولة.

ويسعى الأهلي في لقاء الجمعة المقبل للفوز على غريمه التقليدي الزمالك لتحطيم رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب الإفريقي والوصول إلى اللقب التاسع، وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه الزمالك إلى خمسة ألقاب

الأهلي الأكثر تتويجا بالسوبر الإفريقي، فيتو

الزمالك المصري يسعى لحصد السوبر للمرة الخامسة

ويأتي فريق الزمالك في المركز الثاني في قائمة المتوجين بلقب بطولة السوبر الأفريقي وحقق اللقب 4 مرات فيما فاز بمركز الوصافة مرة وحيدة.

ويسعى الزمالك للفوز على الأهلي في لقاء الجمعة المقبل، لرفع رصيده من بطولة السوبر الإفريقي إلى خمسة ألقاب، وتضييق الفارق مع المارد الأحمر إلى ثلاثة ألقاب فقط

مواجهة واحدة جمعت الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

والتقى الأهلي والزمالك في مواجهة واحدة في مباراة السوبر الإفريقي منذ انطلاقها عام 1993، كان ذلك في النسخة الثانية عام 1994، وأقيمت المباراة على ملعب البنك الوطني في العاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبرج، وحسمها الفريق الأبيض لصالحه بهدف أيمن منصور، ليصبح الزمالك أول فريق مصري يتوج بلقب السوبر الإفريقي .



الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا بالسوبر الإفريقي، فيتو

أول فريق توج بالسوبر الإفريقي

وكان فريق أفريكا سبور بطل ساحل العاج أول فريق يتوج بكأس السوبر الإفريقي في نسختها الأولى عام 1993، بعد تغلبه على الوداد المغربي، وفاز الفريق العاجي بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقت الأصلي 2-2، في مباراة أقيمت على ملعب فيليكس هوفويت بواني بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان

مازيمبي الكونغولي، فيتو

تي بي مازيمبي الكونغولي

يعتبر فريق تي بي مازيمبي الكونغولي هو الآخر من الأندية الكبيرة في إفريقيا، حيث توج بالبطولة 3 مرات، وحصل على المركز الثاني مرتين في تاريخه، لذلك يأتي في المرتبة الثالثة بين الأندية الأكثر تتويجا بكأس السوبر الإفريقي.

النجم الساحلي التونسي، فيتو

النجم الساحلي التونسي يحقق اللقب مرتين

يأتي النجم الساحلي التونسي في المرتبة الرابعة، وهو النادي التونسي الأكثر نجاحًا في هذه البطولة، حيث حقق اللقب مرتين وحل وصيفًا في ثلاث مناسبات.

الرجاء الرياضي المغربي

الرجاء الرياضي المغربي هو أحد الأندية المغربية المميزة في السوبر الإفريقي، حيث فاز بالبطولة مرتين.

إنيمبا النيجيري

فريق إنيمبا النيجيري هو الوحيد الذي فاز بالبطولة مرتين دون أن يصل إلى الوصافة، حيث تأهل الفريق النيجيري للمباراة النهائية مرتين عامي 2004 وفاز على النجم الساحلي بهدف نظيف، وعام 2005 حيث فاز على هارتس أوف أوك الغاني 2-0.



أندية فازت بكأس السوبر الأفريقي مرة وحيدة

إلى جانب الأندية الكبرى المذكورة أعلاه، حققت عدة أندية أخرى لقب كأس السوبر الإفريقي مرة واحدة، منها:

الترجي التونسي: 1995

الوداد الرياضي المغربي: 2018

نهضة بركان المغربي: 2022

أفريكا سبورتس الإيفواري: 1993

هارتس أوف أوك الغاني: 2001

أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي: 1996

أسيك ميموزا الإيفواري: 1999

المغرب الفاسي المغربي: 2012

وفاق سطيف الجزائري: 2015

ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي: 2017

اتحاد الجزائر الجزائري: 2023

الأهلي يواجه الزمالك في السوبر الإفريقي، فيتو

كيف تأهل الأهلي والزمالك للسوبر الإفريقي ؟

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا في نسختها الأخيرة على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

أما الزمالك فحصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب إنتهتا بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه حيث خسر لقاءه خارج الديار 2-1.