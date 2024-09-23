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رياضة

قبل موقعة الأهلي والزمالك، أبرز مواجهات الفرق العربية في السوبر الإفريقي

الأهلي،فيتو
الأهلي،فيتو

 يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

أبرز مواجهات الفرق العربية في السوبر الإفريقي

الزمالك (مصر) vs الأهلي (مصر) – 1994

أول مواجهة عربية خالصة في السوبر الأفريقي، والتي جمعت بين عملاقي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك. انتهت بفوز الزمالك 1-0.

الرجاء البيضاوي المغرب vs الترجي تونس – 1999

في مواجهة مغاربية قوية، تفوق الرجاء البيضاوي على الترجي بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي.

الأهلي مصر vs النجم الساحلي تونس)– 2007

فاز الأهلي على النجم الساحلي التونسي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين 0-0 في الوقت الأصلي.

الأهلي مصر vs الصفاقسي تونس– 2009

توج الأهلي بلقب السوبر الأفريقي بعد فوزه على الصفاقسي التونسي بنتيجة 2-1.

الترجي (تونس) vs الرجاء البيضاوي (المغرب) – 2012

في مواجهة كلاسيكية أخرى بين الشمال الأفريقي، انتصر الترجي التونسي على الرجاء المغربي بهدفين دون رد.

الرجاء البيضاوي المغرب vs الترجي تونس – 2019

الرجاء المغربي استعاد بريقه الأفريقي بعدما تغلب على الترجي التونسي بنتيجة 2-1.

الأهلي مصرvs نهضة بركان المغرب – 2021

في مواجهة عربية جديدة، فاز الأهلي على نهضة بركان المغربي بنتيجة 2-0.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

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السوبر الأفريقي الأهلي الأهلى والزمالك

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