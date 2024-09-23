قبل موقعة الأهلي والزمالك، أبرز مواجهات الفرق العربية في السوبر الإفريقي
يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.
أبرز مواجهات الفرق العربية في السوبر الإفريقي
الزمالك (مصر) vs الأهلي (مصر) – 1994
أول مواجهة عربية خالصة في السوبر الأفريقي، والتي جمعت بين عملاقي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك. انتهت بفوز الزمالك 1-0.
الرجاء البيضاوي المغرب vs الترجي تونس – 1999
في مواجهة مغاربية قوية، تفوق الرجاء البيضاوي على الترجي بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي.
الأهلي مصر vs النجم الساحلي تونس)– 2007
فاز الأهلي على النجم الساحلي التونسي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين 0-0 في الوقت الأصلي.
الأهلي مصر vs الصفاقسي تونس– 2009
توج الأهلي بلقب السوبر الأفريقي بعد فوزه على الصفاقسي التونسي بنتيجة 2-1.
الترجي (تونس) vs الرجاء البيضاوي (المغرب) – 2012
في مواجهة كلاسيكية أخرى بين الشمال الأفريقي، انتصر الترجي التونسي على الرجاء المغربي بهدفين دون رد.
الرجاء البيضاوي المغرب vs الترجي تونس – 2019
الرجاء المغربي استعاد بريقه الأفريقي بعدما تغلب على الترجي التونسي بنتيجة 2-1.
الأهلي مصرvs نهضة بركان المغرب – 2021
في مواجهة عربية جديدة، فاز الأهلي على نهضة بركان المغربي بنتيجة 2-0.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي
وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.