الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يجري جولة ميدانية على قرية نيدة للوقوف على مستوى النظافة (صور)

محافظ سوهاج يقوم
محافظ سوهاج يقوم بجولة ميدانية مفاجئة بقرية "نيدة" بأخميم

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية مفاجئة بقرية "نيدة" التابعة لمركز أخميم، وذلك للوقوف على مستوى النظافة والإشغالات والطرق، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة.

 

محافظ سوهاج يقوم بجولة ميدانية مفاجئة بقرية " نيدة " بأخميم

وتضمنت جولة المحافظ بالقرية تفقد " طريق أخميم نيدة الشرقي، وشارع المجمع، ومنطقة غرب البلد، وطريق نيدة/ سوهاج الغربي"، وقد أبدى المحافظ استياءه من مستوى النظافة، وسوء حالة الطرق والإشغالات بالقرية، موجها رئيس المدينة باتخاذ كافة الإجراءات لرفع جميع الإشغالات، وتمهيد الطرق، ورفع مستوى النظافة بالقرية.

 

 ضبط إحدى سيارات الكسح، التي كانت تقوم بتفريغ حمولتها بأحد الزراعات

 كما وجه بعقد اجتماع عاجل مع جميع الجهات المعنية بمشروع الصرف الصحي بالقرية؛ لوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن، محددا مهله شهر لرئيس القرية لسرعة تلافي كافة الملاحظات.

 

وفي طريقه إلى قرية "نيدة " قام المحافظ بضبط إحدى سيارات الكسح، والتي كانت تقوم بتفريغ حمولتها بأحد الزراعات، وقد تم التحفظ على السيارة وسائقها، واتخاذ الإجراءات القانونية، كما قام المحافظ خلال جولته بتفقد أحد المواقع المقترحة من قبل أحد المواطنين بمنطقة غرب البلد، لإقامة سوق مجمع، ووجه رئيس المدينة بدراسة الموضوع، مع إزالة كافة الشوادر العشوائية بالقرية.

جامعة سوهاج تنظم دورات تدريبية في التسويق وإدارة الجودة للطلاب

مركز التطوير المهني بجامعة سوهاج ينظم دورات تدريبية في التسويق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اتخاذ كافة الاجراءات اجتماع الدكتور محمد عبد الهادى الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة جولة ميدانية مفاجئة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين نائب المحافظ ميدانية مفاجئة

مواد متعلقة

جامعة سوهاج تنظم دورات تدريبية في التسويق وإدارة الجودة للطلاب

مركز التطوير المهني بجامعة سوهاج ينظم دورات تدريبية في التسويق

إصابة عامل خلال مشاجرة مع نجلى عمه فى سوهاج

مستشفيات جامعة سوهاج تنهي قوائم الانتظار بنسبة 98 ٪؜

الأكثر قراءة

كيف وصلت بكتيريا الإيكولاي لمياه الشرب في أسوان؟ وزير الصحة يكشف السبب

بعد الانهيار المفاجئ تحت «السرج»، خبير: الكهوف الجيرية تهدد سد النهضة

ارتفاع جديد في سعر الدولار بالبنك المركزى (آخر تحديث)

السبب الحقيقي وراء إصابات أهالي أسوان، أهم المعلومات عن بكتيريا الايكولاي

كيفية الوقاية من بكتيريا الإيكولاي بعد إصابات أهالي أسوان

ساويرس يكشف عن 3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب ويوضح حجم استثماراته في المعدن الأصفر

بكتيريا الإيكولاي، وزير الصحة يكشف سر المرض الغامض في أسوان (فيديو)

الزمالك يفاجئ عبدالله السعيد بهذا القرار

منوعات

المزيد

وجبة عشاء تتسبب في تسمم عشرات الطلاب بالمغرب

مركبة روسية تنفصل عن المحطة الفضائية وتعود ببعض روادها إلى الأرض

بعيدا عن حبوب الكاكاو، نجاح تجربة تصنيع الشوكولاتة من مواد جديدة

نمر الجاكورا يواجه خطر الانقراض بسبب حرائق الغابات في البرازيل

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، المكرونة يتراجع 25 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والبرتقال في سوق العبور

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أغلى وأرخص عمرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل التين في المنام وعلاقته بالتعرض للحسد من المقربين

ما قصة الذين استأذنوا الرسول في عدم الخروج للجهاد؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

هل كل ما يصيب الإنسان مكتوب في اللوح المحفوظ؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية