محافظ سوهاج يتابع سير العمل بملف التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددا من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين؛ لمتابعة انتظام سير العمل بملف التصالح على مخالفات البناء، والتيسير على المواطنين للإنجاز في هذا الملف الهام والحيوي، في ظل اهتمام القيادة السياسية، وحرص الدولة على إنهاء هذا الملف، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة.

محافظ سوهاج يتابع سير العمل بملف التصالح على مخالفات البناء بعدد من المراكز التكنولوجية

وتضمنت جولة المحافظ تفقد المراكز التكنولوجية بـ " حي شرق سوهاج، ومركز ومدينة سوهاج، ومركز ومدينة أخميم "، وتابع إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، واطمأن على انتظام سير العمل دون معوقات، وموقف الطلبات المقدمة، وآليات التواصل مع المواطنين، موجها بمساعدة المواطنين وتوعيتهم حول استكمال الملفات تيسيرا عليهم، وتوفير كافة سبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن.

الانتهاء من جميع الطلبات في أسرع وقت ممكن، وضرورة المتابعة المستمرة لكافة الطلبات

كما تابع " سراج " أعمال لجان البت، مشددا على سرعة الانتهاء من جميع الطلبات في أسرع وقت ممكن، وضرورة المتابعة المستمرة لكافة الطلبات بالتنسيق مع جهات الاختصاص، والعمل على تذليل أية معوقات، موجها باستمرار فتح أبواب المراكز التكنولوجية لاستقبال المواطنين بالفترة المسائية