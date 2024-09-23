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أخبار مصر

فى زيارة وداع، محافظ القاهرة يستقبل سفير أرمينيا

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال الاستقبال
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التقى الدكتور  إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم السفير هراتشيا ارشاك بولاديان سفير أرمينيا بالقاهرة بديوان عام محافظة القاهرة فى زيارة وداع قبل سفره إلى بلاده لانتهاء مهمته فى مصر.

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سفارة أرمينيا

وأكد محافظ القاهرة أن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب أرمينيا، وهو ما يبدو جليًا في اللقاءات والاتصالات الرئاسية المتبادلة بين البلدين متمنيًا للسفير التوفيق فى مهامه الجديدة.

وأشاد محافظ القاهرة خلال اللقاء بجهود السفير بولاديان لتعزيز التعاون المشترك بين القاهرة ومدينة يريفان عاصمة ارمينيا، ودوره فى الترتيبات الخاصة بالإعداد لاتفاقية الصداقة والتعاون بين المدينتين.

وأكد السفيرهراتشيا ارشاك بولاديان أنه عاش بمصر 10 سنوات وشاهد التطور الكبير والنمو العمرانى السريع فى مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى موجهًا الشكر لمحافظ القاهرة والأجهزة المعاونة له على التعاون المثمر طوال مدة عمله بالقاهرة.

ووجه سفير ارمينيا الدعوة لمحافظ القاهرة لزيارة العاصمة الارمينية يريفان، كما أهدى إليه صورة للميدان الذى أطلق عليه فى ارمينيا اسم "ميدان مصر" تقديرًا للعلاقات المميزة التى تربط البلدين، والذي يقع في واحدة من أهم المناطق بالعاصمة الأرمينية.

 

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